Белорусский биатлонист Чепелин завершил карьеру

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков заявил, что Владимир Чепелин решил завершить карьеру.

«Наш состав стабилен. На третий сбор вызваны все спортсмены, что работали в Раубичах ещё в мае, а затем в июне в Цахкадзоре – Смольский, Елетнов, Бочарников, Воробей, Кривко, Лазовский и Лобастов. За одним исключением – Чепелин. Владимир принял то решение, которое принял: завершил карьеру», – цитирует Рыженкова «Sputnik Беларусь».



30-летний Чепелин является бронзовым призёром чемпионата Европы. В его активе также бронзовая медаль юниорского чемпионата мира и третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) в 2016 году.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 Чепелин занял 59-е место.