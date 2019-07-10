Легкоатлет Иванюк прокомментировал установление лучшего результата сезона в мире

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк поделился впечатлениями от победы на международном турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии. Он показал лучший результат сезона в мире — 2,33 м.
«Настраивался на то, чтобы выполнить норматив хотя бы в Доху. Посмотрел соперников, там хорошие ребята, посмотрел подъём высот и выбрал стратегию. Понял: чтобы выиграть эти соревнования, мне нужно прыгать 2,30 м, что мне удалось сделать. А затем решил попробовать на 2,33 м, потому что это олимпийский норматив и возможность проверить свои силы.
Условия на стадионе были очень хорошие: зрители очень здорово поддерживали, очень классная толкучая дорожка. Всё было для того, чтобы показать хороший результат, даже погода", — приводит слова Иванюка официальный сайт ВФЛА.
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