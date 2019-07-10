Двукратный олимпийский чемпион отстранён за насилие к партнёрам по команде

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Южной Кореи Ли Сын Хун дисквалифицирован на год за нанесение побоев двум партнёрам по команде, сообщает Yonhap.
31-летний спортсмен неоднократно применял силу к более молодым коллегам, о чём свидетельствуют «многочисленные доказательства». В частности, Ли Сын Хуну припомнили побои, совершённые в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, ресторане и на международных соревнованиях.
Титулованный спортсмен отвергает все обвинения и намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет страны.
Ли Сын Хун в 2008 году стал двукратным чемпионом мира по шорт-треку. В конькобежном спорте помимо двух золотых олимпийских медалей он завоевал три серебряные награды на Играх 2010, 2014 и 2018 годов, а также золото чемпионата мира 2016 года.
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