ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу трагической гибели в Польше 20-летнего игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. Спортсменка утонула в озере близ Старе-Яблонки по окончании чемпионата Европы.



«В ближайшее время будет решён вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмёт на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королёвой и окажет финансовую поддержку её семье.



Федерация гандбола России располагает всеми необходимыми сведениями о трагедии. Однако мы считаем неэтичным публиковать какую-либо информацию до завершения всех следственных и процессуальных действий. Окончательное официальное заключение будет сделано по результатам экспертизы, назначенной на 10 июля.



Гибель талантливой молодой спортсменки стала трагедией для всей гандбольной семьи. ФГР получила соболезнования от Европейской федерации гандбола, её президента Михаэля Видерера, вице-президента ЕГФ Предрага Бошковича, десятков коллег и партнёров. Письма со словами поддержки прислали Федерации гандбола Испании, Азербайджана, Грузии и многих других стран. Общую боль разделяют игроки и болельщики со всего мира. Мы благодарны всем, кто остался неравнодушен к случившемуся.



Федерация гандбола России ещё раз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины Королёвой. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше