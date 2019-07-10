Авербух — о скандалах: лучше так, чем вспоминать о фигурном катании раз в 4 года

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух признался, что не против скандалов в фигурном катании, так как они позволяют сохранить интерес к этому виду спорта.

«Лучше так, чем когда про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в четыре года, когда идёт Олимпиада. Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать, это всегда популяризирует вид спорта.

Многие специалисты на скандалы улыбаются, улыбаюсь и я. Думаю, если убрать всё лишнее, то это хорошо», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

Авербух также рассказал о работе с двукратным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

«Сделал ей короткую программу. Очень надеюсь, что она поможет Жене уже просто получать огромное удовольствие на льду. Она большая чемпионка. Мне интересно работать со спортсменами, и надеюсь, что программы, которые я ставлю, им помогают», — сказал Авербух.