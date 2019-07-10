IAAF отказала российскому копьеметателю в предоставлении нейтрального статуса
Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала российскому копьеметателю Борису Бездольному в получении нейтрального статуса, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Бездольный является победителем первенства России среди юниоров.
В настоящий момент 118 российских легкоатлетов получили право принимать участие в международных стартах 2019 года. Заявки 38 спортсменов о получении нейтрального статуса были отклонены IAAF. Нейтральный статус одного спортсмена (спринтера Игоря Образцова) был отозван .
Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские спортсмены получили возможность участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе.
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