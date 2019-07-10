Бегуны из Кении дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

По результатам проверки органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) были отстранены кенийские бегуны на длинные дистанции Джойс Чепкируи и Якоба Кендагора, говорится в сообщении Reuters.
Чепкируи является чемпионкой Африки и Игр Содружества в беге на 10 000 метров. Спортсменка представляла Кению на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) на этой дистанции, однако не сумела её завершить. Причиной дисквалификации 30-летней бегуньи стали аномальные показатели её биологического паспорта.
О точных причинах дисквалификации Кендагора не сообщается. Известно, что он отстранён за уклонение, отказ или непредоставление образцов для допинг-теста.
Срок дисквалификации бегунов не называется, однако представлять свою страну на международных стартах они не смогут, поскольку их национальная легкоатлетическая федерация приняла резолюцию, запрещающую выступать под флагом Кении уличённым в допинге спортсменам даже после истечения срока наказания.
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