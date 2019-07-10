Соловьёв: когда у Легкова отобрали медали, он бегал ночью 40 км от безысходности

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал, как он справлялся со стрессом, а также поделился историей о российском лыжнике Александре Легкове.



«Я недавно разговаривал с лыжником Сашей Легковым, который пережил много неприятных моментов, связанных с допингом. У него даже отбирали медали. Слава богу, их вернули, восстановили его в статусе олимпийского чемпиона. Но когда он рассказывал мне о своих переживаниях и как с ними справлялся, я проводил параллель с собой и своими чувствами. Легков говорил, что мог от безысходности просто ночью выйти на улицу и бегать по 30–40 километров», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».



Александр Легков и Дмитрий Соловьёв стали олимпийскими чемпионами на Играх 2014 года в Сочи. Легков одержал победу в лыжном марафоне на 50 км, а Соловьёв первенствовал в командном турнире фигуристов.