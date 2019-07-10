Россиянка Малькова – чемпионка Европы по велоспорту на треке среди молодёжи

Российская велогонщица Дарья Малькова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров, который проходит в Генте (Бельгия). Она одержала победу в дисциплине скрэтч в молодёжном зачёте до 23-х лет.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевала представительница Украины Оксана Клячина. Бронзовым призёром стала Дарья Пикулик из Польши.
В других дисциплинах российские велогонщики также сумели добыть медали. Егор Игошев, Иван Новолодский, Евгений Полуденко и Илья Щегольков заняли второе место в командной гонке преследования среди юниоров, Даниил Комков, Алексей Носов и Павел Ростов стали бронзовыми призёрами в молодёжном зачёте в командном спринте. Ещё одну бронзу завоевала Таисия Чуренкова в гонке на выбывание у юниоров.
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