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Россиянка Малькова – чемпионка Европы по велоспорту на треке среди молодёжи

Россиянка Малькова – чемпионка Европы по велоспорту на треке среди молодёжи
Другие / Велоспорт 0

Российская велогонщица Дарья Малькова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров, который проходит в Генте (Бельгия). Она одержала победу в дисциплине скрэтч в молодёжном зачёте до 23-х лет.

Серебряную медаль в этой дисциплине завоевала представительница Украины Оксана Клячина. Бронзовым призёром стала Дарья Пикулик из Польши.

В других дисциплинах российские велогонщики также сумели добыть медали. Егор Игошев, Иван Новолодский, Евгений Полуденко и Илья Щегольков заняли второе место в командной гонке преследования среди юниоров, Даниил Комков, Алексей Носов и Павел Ростов стали бронзовыми призёрами в молодёжном зачёте в командном спринте. Ещё одну бронзу завоевала Таисия Чуренкова в гонке на выбывание у юниоров.

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