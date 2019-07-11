Сборная России завоевала четыре медали в седьмой день Универсиады в Неаполе

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В седьмой соревновательный день российские спортсмены сумели завоевать четыре награды, три из которых на счету пловцов.
Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Егор Куимов и Иван Кузьменко заняли второе место в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. В спринтерской дисциплине 50 метров вольным стилем Даниил Марков завоевал бронзу. Третьим стал и Максим Ступин на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Единственной наградой, завоёванной россиянами за пределами бассейна в седьмой соревновательный день, стала бронзовая медаль Яны Носковой и Валерии Щербатых на турнире по настольному теннису среди пар у женщин.
Сборная России занимает пятую строчку в общекомандном медальном зачёте с 59-ю наградами (11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых). Лидирует Япония (22-16-17), следом располагается команда США (20-15-11), замыкает тройку Китай (18-9-0).
Всемирная летняя Универсиада завершится в Неаполе в воскресенье, 14 июля.
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