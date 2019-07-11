Фигуристка Галустян: смысл кататься с молодыми? Себя убивать?

Фигуристка Анастасия Галустян, выступающая за Армению, рассказала о целях, которые поставила перед собой.
«Я очень хочу на Олимпиаду. Пока я лишь была запасной в Пхёнчхане, так что очень хочется ощутить вкус этого грандиозного соревнования и показать там достойный результат. У меня такое уже во второй раз, кстати. Я мимо чемпионата мира пролетала уже, оставаясь в запасе. Было очень обидно и тяжело.
Когда я начинала кататься за Армению, то даже не думала об Играх. После четырёхлетнего цикла всё шло к тому, что я успешно отберусь и выступлю на этом старте. Тогда можно было бы заканчивать. Если бы попала в Пхёнчхан, то после я бы закончила. Это знали все мои близкие. Но я туда в итоге не поехала», — цитирует Галустян News.ru.
Анастасия также призналась, что не хотела бы выходить на лёд в 30 лет, как Каролина Костнер.
«Всё зависит от времени и федерации. Конечно, хотелось бы кататься подольше, быть в топе… Но я не знаю, что там сейчас будет происходить. Знаете, я не могу себя представить в 30 лет соревнующейся. Тем более если учесть тенденцию, что мой вид спорта быстро молодеет. Да и смысл кататься с молодыми? Себя убивать? Плюс я высокая девочка, мне сложнее. Сейчас много кто заканчивает, девочки приходят к этому осознанно. Многие из них – мои ровесницы.
Такие вещи тяжело наблюдать. Вот Полина Цурская закончила, ещё кто-то ушёл. Приезжаешь на соревнования, а там сплошь новые лица. Приходится прилагать больше усилий, чтобы показывать на льду определённый уровень», – сказала фигуристка.
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