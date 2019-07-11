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Прокуратура назвала вероятную причину гибели 20-летней российской гандболистки

Прокуратура назвала вероятную причину гибели 20-летней российской гандболистки
Другие / Гандбол 0

Причиной смерти игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой, вероятно, является утопление, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя окружной прокуратуры Эльблонга. Спортсменка скончалась после того, как прыгнула в озеро с пирса в Старе-Яблонки (Польша), где прошёл чемпионат Европы.

Вчера, 10 июля, появилась информация, что причастным к трагедии может оказаться один из игроков мужской национальной команды.

«В среду была проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление», — сказал представитель прокуратуры.

Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
В причастности к гибели 20-летней гандболистки подозревают игрока сборной России

Источник: РИА Новости

Заглавное фото: rushandball.ru

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