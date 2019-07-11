Прокуратура назвала вероятную причину гибели 20-летней российской гандболистки

Причиной смерти игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой, вероятно, является утопление, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя окружной прокуратуры Эльблонга. Спортсменка скончалась после того, как прыгнула в озеро с пирса в Старе-Яблонки (Польша), где прошёл чемпионат Европы.

Вчера, 10 июля, появилась информация, что причастным к трагедии может оказаться один из игроков мужской национальной команды.

«В среду была проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление», — сказал представитель прокуратуры.

Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше