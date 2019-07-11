Мутко прокомментировал решение CAS удовлетворить его апелляцию
Вице-премьер, бывший министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить его апелляцию на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.
«Я удовлетворён решением, которое принял CAS», — приводит слова Мутко «РБК-Спорт».
В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.
Сегодня, 11 июля, стало известно, что апелляция Мутко от 26 декабря 2017 года была судом удовлетворена.
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении
- 11 июля 2019
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
12:40
-
11:49
-
11:34
-
10:44
-
10:34
-
10:27
-
09:47
-
00:51
- 10 июля 2019
-
23:50
-
22:47
-
22:31
-
19:11
-
17:56
-
17:36
-
16:50
-
15:38
-
14:26
-
14:15
-
13:43
-
13:23
-
12:25
-
11:47
-
10:23
-
09:56
-
09:39
-
02:00
-
00:33
-
00:09
-
00:05
- 9 июля 2019
-
22:34
-
21:54
-
20:47
Партнерский контент