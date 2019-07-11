Мутко прокомментировал решение CAS удовлетворить его апелляцию

Вице-премьер, бывший министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить его апелляцию на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

«Я удовлетворён решением, которое принял CAS», — приводит слова Мутко «РБК-Спорт».



В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Сегодня, 11 июля, стало известно, что апелляция Мутко от 26 декабря 2017 года была судом удовлетворена.