Российские яхтсмены стартовали в чемпионате мира в Швеции в классе RC44

В Марстранде (Швеция) прошёл первый соревновательной день чемпионата мира в классе RC44. Успешный старт в нём взяли российские команды «Ника и «Таватуй», располагающиеся по его итогам в тройке сильнейших. Другой коллектив из России – «Броненосец» — выступил чуть хуже, однако занимает высокое пятое место.

«Мы дождались того единственного правого захода, на который рассчитывали весь день, и у нас сразу всё получилось!» — отметил тактик «Ники» Том Слингсби, говоря о заключительной гонке первого соревновательного дня, в которой его команда сумела одержать победу.



«Броненосец», занимающий пятое место, ненамного отстаёт от лидеров. Экипаж Кирилла Фролова рассчитывает вернуться в борьбу за пьедестал. «Мы не очень удачно стартовали, но в целом после сложной погоды Хорватии и Черногории этот день меня порадовал. Прийти вторыми прямо в гавань Марстранда очень приятно!» — приводит слова Фролова пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга.



Чемпионат мира в классе RC44 завершится 13 июля.