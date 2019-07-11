Российские яхтсмены стартовали в чемпионате мира в Швеции в классе RC44

В Марстранде (Швеция) прошёл первый соревновательной день чемпионата мира в классе RC44. Успешный старт в нём взяли российские команды «Ника и «Таватуй», располагающиеся по его итогам в тройке сильнейших. Другой коллектив из России – «Броненосец» — выступил чуть хуже, однако занимает высокое пятое место.
«Мы дождались того единственного правого захода, на который рассчитывали весь день, и у нас сразу всё получилось!» — отметил тактик «Ники» Том Слингсби, говоря о заключительной гонке первого соревновательного дня, в которой его команда сумела одержать победу.
«Броненосец», занимающий пятое место, ненамного отстаёт от лидеров. Экипаж Кирилла Фролова рассчитывает вернуться в борьбу за пьедестал. «Мы не очень удачно стартовали, но в целом после сложной погоды Хорватии и Черногории этот день меня порадовал. Прийти вторыми прямо в гавань Марстранда очень приятно!» — приводит слова Фролова пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Чемпионат мира в классе RC44 завершится 13 июля.
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