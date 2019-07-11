Фанаты «облачили» Путина и Зеленского в форму «Чеховских медведей»

Болельщики гандбольного клуба «Чеховские медведи» решили запустить необычный флешмоб в преддверии матча за Суперкубок России со «Спартаком». После того как российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сфотографировался с формой клуба, официальное сообщество «Чеховских медведей» в соцсети «ВКонтакте» предложило болельщикам пофантазировать, кому бы ещё пошла экипировка клуба из Чехова.

Фанаты с энтузиазмом восприняли эту идею и предложили свои варианты. Так, в форму «Чеховских медведей» облачили президента РФ Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу Украины Владимира Зеленского.

Представители других видов спорта также «примерили» форму гандбольного клуба. Среди них португальский футболист Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси, а также российский борец UFC Хабиб Нурмагомедов.