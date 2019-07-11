Загитова и Медведева представят новые программы на открытых прокатах в Москве

В Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые будут открыты для болельщиков. 7 сентября фигуристы представят свои новые короткие программы, а 8 сентября — произвольные.



Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) на своём официальном сайте назвала список фигуристов, которые примут участие в прокатах. В женском одиночном катании свои новые номера продемонстрируют Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Известно также об участии пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.



ФФКР отмечает, что список не является полным. С 7 по 8 сентября в «Лужниках» выступят и другие российские спортсмены.