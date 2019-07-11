Российская пятиборка Ибатуллина – чемпионка мира среди юниоров

В Польше завершились индивидуальные соревнования у девушек на чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров. Обладательницей золотой медали стала россиянка Аделина Ибатуллина, набравшая 1348 очков.



Серебряная награда досталась представительнице Великобритании Керензе Брайсон (1335). Замкнула тройку призёров Лука Барта из Венгрии (1317).



Для Ибатуллиной эта победа стала уже второй на юниорском первенстве мира в Польше. Ранее она победила в командном турнире у девушек. Вместе с ней чемпионками мира среди юниоров стали Ксения Фральцова и Алёна Авдеева. Россиянки набрали 3875 очков. Серебро досталось команде Египта, отставшей от победительниц на 30 очков. Третье место заняли представительницы Великобритании (3816).

