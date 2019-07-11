Пять российских паралимпийцев нарушили антидопинговые правила в 2019 году

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о случаях нарушения антидопинговых правил в 2019 году. По его словам, цифры являются незначительными.



«За этот год было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил, три из которых касались членов сборных России, по двум случаям продолжаются расследования. В 2018 году было 10 нарушений антидопинговых правил, в том числе тремя членами сборных России.



На самом деле это немного, потому что сегодня порядка двух тысяч спортсменов входят в составы летних и зимних национальных сборных по 28 паралимпийским видам спорта. Это стало возможным благодаря принятому ПКР комплексу мер, включающему проведение образовательных семинаров и тестирования», — приводит слова Рожкова ТАСС.