Сборная России опустилась на шестое место в восьмой день Универсиады в Неаполе

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В восьмой соревновательный день российские спортсмены сумели завоевать две награды.



Обладательницей серебряной медали стала Юлия Турутина на турнире по тхэквондо в весовой категории до 62 кг. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Турции Ирем Яман. В индивидуальных соревнованиях по настольному теннису бронзовую награду завоевал россиянин Сади Исмаилов.



По итогам восьмого соревновательного дня сборная России потеряла одну позицию в общекомандном медальном зачёте, опустившись на 6-ю строчку, однако сохраняет лидерство по общему числу наград. По количеству завоёванных золотых медалей первое место занимает Япония (22-16-17), следом располагается команда США (20-16-12), замыкает тройку Китай (20-11-4).



Всемирная летняя Универсиада завершится в Неаполе в воскресенье, 14 июля.

