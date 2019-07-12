Назин не выступит в финале соревнований в прыжках в воду на ЧМ в Кванджу

Россиянину Сергею Назину не удалось попасть в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
В квалификации Назин набрал 303,45 балла и стал лишь 29-м. В финал выходят 12 лучших спортсменов. На предварительном этапе победу одержал представитель Китая Ван Цзунъюань (429,40).
Финал в этом виде программы у мужчин запланирован на 14 июля.
Чемпионат мира в Кванджу состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по ватерполо будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.
- 12 июля 2019
-
10:55
-
10:10
-
09:51
-
09:17
-
00:38
-
00:03
- 11 июля 2019
-
23:12
-
22:22
-
22:04
-
21:47
-
21:09
-
19:07
-
18:03
-
17:26
-
16:16
-
15:20
-
14:07
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
12:40
-
11:49
-
11:34
-
10:44
-
10:34
-
10:27
-
09:47
-
00:51
- 10 июля 2019
-
23:50
-
22:47
-
22:31
-
19:11
-
17:56
-
17:36
-
16:50