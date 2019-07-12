Назин не выступит в финале соревнований в прыжках в воду на ЧМ в Кванджу

Россиянину Сергею Назину не удалось попасть в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В квалификации Назин набрал 303,45 балла и стал лишь 29-м. В финал выходят 12 лучших спортсменов. На предварительном этапе победу одержал представитель Китая Ван Цзунъюань (429,40).

Финал в этом виде программы у мужчин запланирован на 14 июля.

Чемпионат мира в Кванджу состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по ватерполо будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.