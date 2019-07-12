Тренер: на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу многовато хлорки

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко поделилась впечатлениями от условий, которые предложили организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

«Вообще, мне понравилось, как всё организовали, всё достаточно удобно, правда, многовато хлорки. Когда только приехали, её было вообще очень много, сейчас уже получше. Видимо, организаторы перестраховываются. В деревне условия тоже хорошие, ощущение, что мы на маленькой Олимпиаде. Мне всегда нравится, когда все вместе живут, все вместе едят. Так что в этом плане проблем нет», — приводит слова Данченко «Р-Спорт».

Чемпионат мира в Кванджу пройдёт в период с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего ЧМ.