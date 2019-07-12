Гандболистка Литвинова выбрана капитаном «Динамо-Синара»

Левая крайняя клуба «Динамо-Синара» Екатерина Литвинова, получившая звание лучшего игрока команды в сезоне-2018/19, выбрана новым капитаном.

«Рада, что помогла „Динамо“ сработать на результат. Действительно, мне удалось вернуться всего через четыре месяца после рождения ребёнка. Даже президент жалел меня и просил поначалу проводить по одной тренировке в день. Но мне не терпелось, хотелось скорее набрать форму. Было тяжело. Хотелось бежать быстрее, но организм сопротивлялся желанию. Всё-таки год паузы давал о себе знать. Но постепенно я обрела форму. Всё вернулось.



Быть капитаном — это большая ответственность. Кроме того, необходимо заводить команду, подбирать слова и быть примером. Кстати, это уже не первое моё капитанство. Помню, несколько лет назад, после травмы Полины Ведёхиной, мне уже приходилось брать на себя эту роль. Да и последние сезоны почти всегда была вице-капитаном команды.

Нам очень стыдно, что в предыдущем сезоне мы заняли восьмое место. Хуже уже некуда. Естественно, эту планку нужно поднимать. Хочется за медали играть, но объективно будет трудно. Я всегда говорю, что мяч круглый, площадка прямоугольная. Всё в наших руках. Во всех командах есть свои объективные трудности. Порой надо уметь закрывать на них глаза и работать, несмотря ни на что", — цитирует Литвинову пресс-служба «Динамо-Синара».