Трёхкратный олимпийский чемпион не выступит на дистанции 1500 м на ЧМ в Кванджу

Трёхкратный олимпийский чемпион китаец Сунь Ян отказался плыть на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», спортсмен планировал стартовать на дистанциях 200, 400, 800 и 1500 м вольным стилем, однако отказался от последнего заплыва, чтобы поберечь силы.

Сунь Ян завоёвывал медали на Олимпиадах на дистанциях 200, 400 и 1500 м.

Чемпионат мира в Кванджу состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.