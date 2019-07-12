Российский лыжник Морилов: бегал по горам по восемь часов, теперь поеду в Чили

32-летний российский лыжник Николай Морилов заявил, что пока не намерен объявлять о завершении карьеры.
«Часть плана по подготовке к сезону я выполню один. Но вообще, конечно, работа идёт в тесном контакте с тренерским штабом. Без наставников справиться очень сложно. В лыжных гонках – комплексная подготовка. Есть большой план на четыре года, есть – на сезон, и так вплоть до каждого конкретного тренировочного дня.
Да, у меня сейчас очередной олимпийский цикл. Посмотрим, как получится. Пока я себя чувствую отлично. Предложенный план выполняю с удовольствием.
У меня был длительный процесс втягивания. Бегал по горам по четыре, шесть и даже по восемь часов. Катался на велосипеде по 100 км. А теперь началась уже специальная лыжная работа на роллерах. Дальше я планирую ехать в Чили, где в августе – последний месяц зимы. Планирую там пробыть две недели и подтянуть лыжную технику», – цитирует Морилова «Тюменская арена».
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