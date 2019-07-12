Ильиных вышла в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ в Кванджу

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в предварительных соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина. Она набрала 245,50 балла и пробилась в финал.

Победу в квалификации одержала китаянка Ивэнь Чэнь (287,95). Другая россиянка Мария Полякова (212,25) стала 23-й и не сможет претендовать на медали.

Финал в данной дисциплине состоится 13 июля.

Чемпионат мира в Кванджу пройдёт с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.