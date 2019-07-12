Колесниченко и Ромашина — в финале в технической программе дуэтов на ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина пробились в финал в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Россиянки набрали в квалификации 95,9501 балла. Второй стала команда Китая (93,4148). Призовую тройку замкнули украинки (92,0610).
Медали в этой дисциплине разыграют 14 июля.
Чемпионат мира в Кванджу состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу
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