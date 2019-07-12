Колесниченко и Ромашина — в финале в технической программе дуэтов на ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина пробились в финал в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Россиянки набрали в квалификации 95,9501 балла. Второй стала команда Китая (93,4148). Призовую тройку замкнули украинки (92,0610).

Медали в этой дисциплине разыграют 14 июля.

Чемпионат мира в Кванджу состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.