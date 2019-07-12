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Видео: звезда NFL эффектно перепрыгнул через быка

Видео: звезда NFL эффектно перепрыгнул через быка
Другие / Прочие виды спорта 0

Игрок американской NFL (Национальная футбольная лига) Джош Норман, выступающий за команду «Вашингтон Редскинз», принял участие в ежегодном забеге быков, который прошёл в Памплоне (Испания).

31-летний спортсмен повеселил зрителей эффектным трюком, ловко перепрыгнув через быка.

«Мне пришлось столкнуться один на один с быком. Это было весело. Оно того стоило. Я получил отличный опыт», — заявил Норман.

Ранее стало известно, что игрок американской NFL Малик Макдауэлл устроил жёсткую потасовку с полицейским на заправочной станции. Во время столкновения спортсмен схватил сотрудника правоохранительных органов за запястья и положил руку на пистолет офицера. Макдауэлл, несмотря на удар тазером, продолжил оказывать сопротивление. Вскоре на помощь прибыл ещё один полицейский. В итоге американский футболист был взят под стражу. Макдауэллу было предъявлено обвинение в нападении на полицейского с применением насилия, за которое дают до двух лет тюрьмы.

Видео доступно в "Твиттере" ESPN.

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