Боброва: Медведева приходила к Тутберидзе подарить цветы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва, на днях объявившая о завершении карьеры, рассказала об уходе своей подруги — Евгении Медведевой — от тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 двукратный серебряный призёр Игр, двукратная чемпионка мира и Европы перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера.

«После Олимпиады в принципе наступает моральный спад. Плюс случившееся там было вне ожиданий. Женя – сильный человек, восхищаюсь ею и даже не скажу, что у неё произошел прямо спад. Могу понять ее решение перейти в другую группу. Потому что у потрясающего тренера Этери Тутберидзе сейчас в группе что ни спортсмен, то олимпийский чемпион или будущий олимпийский чемпион. Борьба не на жизнь, а на смерть.

Этери Тутберидзе тренировала её с самого детства, и она, мне кажется, воспринимала её как своего ребенка, хотела самого лучшего. А Женя выросла в большого спортсмена, которая тоже хочет что-то пробовать сама, выбирать музыку, например. Это исключительно моё мнение.

Мне было так обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она цветы не подарила Тутберидзе. Да приходила она! Просто они не могли совпасть по времени. У нас тоже такое было. А из этого раздули, мол, Женя неблагодарная. Просто смешно от этого», — приводит слова Бобровой «Спорт-экспресс».

Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры