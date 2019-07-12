Груневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс», Чикконе лидирует в общем зачёте

Голландский гонщик Дилан Груневеген из команды Jumbo-Visma выиграл седьмой этап велогонки Гранд-тура «Тур де Франс». В спринтерском финише Груневеген опередил австралийца Калеба Юэна из Soudal Lotto и словака Петера Сагана из Bora-Hansgrohe. Россиянин Ильнур Закарин из Katusha Alpecin финишировал 135-м, отстав от победителя на 3 минуты 13 секунд.

Лидером общего зачёта остался итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo. Закарин опустился на 87-ю позицию.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс». Франция, 12 июля

Седьмой этап. Бельфор – Шалон-сюр-Сон, 230 км

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 6:02.44.

2. Калеб Юэн (Австралия, Soudal Lotto) – то же время.

3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время…

135. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – отставание 3.13.



Общий зачёт после семи этапов

1. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 29:17.39.

2. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck- Quick Step) – + 0.06.

3. Дилан Тёнс (Бельгия, Bahrain Merida) – + 0.32…

87. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 32.54.