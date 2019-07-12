Российские пятиборцы выиграли юниорский ЧМ в командных соревнованиях

Российские пятиборцы Иван Тарасов, Андрей Зуев и Сергей Колбасенко стали чемпионами мира среди юниоров в командных соревнованиях. Турнир среди спортсменов не старше 21 года проходил в Джонкове (Польша). В индивидуальном первенстве Зуев стал четвёртым, а Андрей Петров, Владимир Челмакин заняли чевёртое место в эстафете.

Современное пятиборье. Чемпионат мира U21. Джонко, Польша

Мужчины. Личный турнир

1. Жан-Баптист Мурсия (Франция) – 1454.

2. Ахмед эль Генди (Египет) – 1447.

3. Лукаш Гутковски (Польша) – 1440.

4. Андрей Зуев – 1433 (Россия)…

9. Иван Тарасов (Россия) – 1410…

28. Сергей Колбасенко (Россия) – 1351.

Командные соревнования

1. Россия – 4194.

2. Беларусь – 4156.

3. Южная Корея – 4149.



Эстафета

1. Египет – 1483.

2. Польша – 1474.

3. Франция – 1464.

4. Россия – 1462.