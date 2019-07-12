Российские пятиборцы выиграли юниорский ЧМ в командных соревнованиях

Российские пятиборцы Иван Тарасов, Андрей Зуев и Сергей Колбасенко стали чемпионами мира среди юниоров в командных соревнованиях. Турнир среди спортсменов не старше 21 года проходил в Джонкове (Польша). В индивидуальном первенстве Зуев стал четвёртым, а Андрей Петров, Владимир Челмакин заняли чевёртое место в эстафете.
Современное пятиборье. Чемпионат мира U21. Джонко, Польша
Мужчины. Личный турнир
1. Жан-Баптист Мурсия (Франция) – 1454.
2. Ахмед эль Генди (Египет) – 1447.
3. Лукаш Гутковски (Польша) – 1440.
4. Андрей Зуев – 1433 (Россия)…
9. Иван Тарасов (Россия) – 1410…
28. Сергей Колбасенко (Россия) – 1351.
Командные соревнования
1. Россия – 4194.
2. Беларусь – 4156.
3. Южная Корея – 4149.
Эстафета
1. Египет – 1483.
2. Польша – 1474.
3. Франция – 1464.
4. Россия – 1462.
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