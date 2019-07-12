Хассан побила мировой рекод Мастерковой, державшийся 23 года
Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако, побив мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой. Россиянка в 1996 году в Цюрихе показала результат 4 минуты 12,56 секунды.
Хасан преодолела милю в Монако за 4 минуты 12,33 секунды. Ранее её личный рекорд равнялся 4.14,71.
Добавим, что личные рекорды обновили и призёры соревнований — британка Лаура Вейтман и канадка Габриэла Стэффорд. Последняя попутно установила и национальный рекорд.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Девятый этап. Монте-Карло, Монако
Женщины. Бег на милю
1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 4.12,33.
2. Лаура Вейтман (Великобритания) – 4.17,60.
3. Габриэла Стэффорд (Канада) – 4.17,87.
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