Дзюдоист Пуляев выиграл бронзу этапа Гран-при в Будапеште

Трёхкратный вице-чемпион мира россиянин Михаил Пуляев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг в первый соревновательный день этапа Гран-при по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В малом финале российский спортсмен взял верх над испанцем Альберто Мартином Гаитеро. Пуляев выбыл из основной сетки соревнований, потерпев поражение в финале группового турнира, и пробивался к бронзе через утешительные схватки.

Победителем соревнований в весе до 66 кг стал обидчик россиянина — Херлен Ганболд из Монголии, в финальной схватке одолевший представителя Казахстана Елдоса Жумаканова.

Вторую бронзовую медаль завоевал Шахрам Ахадов из Узбекистана. Именно ему на групповом этапе уступил ещё один российский участник – Арам Григорян.