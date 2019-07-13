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Кузнецов и Шлейхер — в финале ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Кузнецов и Шлейхер — в финале ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер пробились в финал в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В квалификации Кузнецов и Шлейхер заняли 12-е место, набрав 345,00 балла. Лучшими стали представители Китая Цао Юань/Се Сыи (447,18).

Медали в данном виде программы будут разыграны сегодня, 13 июля.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.

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