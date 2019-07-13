Кузнецов и Шлейхер — в финале ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер пробились в финал в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
В квалификации Кузнецов и Шлейхер заняли 12-е место, набрав 345,00 балла. Лучшими стали представители Китая Цао Юань/Се Сыи (447,18).
Медали в данном виде программы будут разыграны сегодня, 13 июля.
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.
Мальцев/Гурбанбердиева выиграли квалификацию ЧМ с технической программой «Танго»
- 13 июля 2019
-
11:27
-
10:35
-
10:13
-
09:54
-
09:17
-
00:56
-
00:01
- 12 июля 2019
-
23:24
-
23:05
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:09
-
18:10
-
17:26
-
15:34
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:51
-
12:12
-
11:43
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:51
-
09:17
-
00:38
-
00:03
- 11 июля 2019
-
23:12
-
22:22
-
22:04
Партнерский контент