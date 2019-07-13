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Минибаев и Беляева выиграли серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ в Кванджу

Минибаев и Беляева выиграли серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ в Кванджу
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева завоевали серебряные награды в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Российский дуэт набрал 311,28 балла.

Первое место заняли Лиан Цзюньцзе/Сы Яцзе из Китая (346,14). Бронзовые медали в активе мексиканцев Хосе Бальеса Исайаса и Хосе Марии Санчеса Морено (287,64).

Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Синхронные прыжки в воду с вышки

1. Лиан Цзюньцзе/Сы Яцзе (Китай) — 346,14
2. Виктор Минибаев/Екатерина Беляева (Россия) — 311,28
3. Хосе Бальес Исайас/Хосе Мария Санчес Морено (Мексика) — 287,64.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу.

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