Прыгун с шестом Лисек взял высоту 6,02, показав 10-й результат в истории

Польский прыгун с шестом Петр Лисек одержал победу на девятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако с лучшим результатом сезона в мире, взяв высоту 6,02 м. Это достижение является десятым результатом в истории. Кроме того, 26-летний спортсмен установил личный и национальный рекорды.

Серебряную награду завоевал Арман Дюплантис из Швеции — 5,92 м. Третьим с таким же результатом стал бразилец Тиаго Браз да Силва, однако он уступил шведу по количеству попыток.

На предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария) Лисек прыгнул с шестом 6,01 м.

Рекордсменом в данном виде является украинец Сергей Бубка — 6,14 м.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Девятый этап. Монте-Карло, Монако

Мужчины. Прыжки с шестом



1. Петр Лисек (Польша) – 6,02

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,92

3. Тиаго Браз да Силва (Бразилия) – 5,92.