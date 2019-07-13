Россияне выиграли золотую медаль в стрельбе из классического лука на Универсиаде

На Универсиаде в Неаполе (Италия) россияне Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев одержали победу в стрельбе из классического лука в командных соревнованиях. В финале россияне выиграли у команды Тайваня со счётом 5:1. Бронза в активе американской сборной.
Россиянки Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова завоевали серебро в командном турнире в стрельбе из классического лука. В финале они проиграли южнокорейским спортсменкам — 1:5. Призовую тройку замкнула команда Украины.
Лидером медального зачёта остаётся сборная Японии, завоевавшая 72 награды — 28 золотых, 20 серебряных и 24 бронзовые. На втором месте — США (21 — 16 — 13), на третьем — Китай (21 — 13 — 8). Четвёртую строчку занимает российская команда (15 — 22 — 31).
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
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