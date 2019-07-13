Женская сборная России по регби-7 обыграла Швецию в квалификации ОИ-2020

В первом матче европейского отбора на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года российские регбистки победили команду Швеции со счётом 29:0. Соревнования проходят в Казани.

В следующей встрече сборная России сыграет с Германией. В другом поединке группы В Англия взяла верх над Германией — 59:0.

В Казани выступают 12 сборных, которые разделены на три группы. В группу А попали Франция, Польша, Молдавия и Италия. В квартет С вошли сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии.

Победительницы отбора выйдут на Олимпиаду напрямую. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в заключительном раунде олимпийской квалификации, где будет разыграна последняя путёвка на Игры.

Турнир в Казани завершится 14 июля.