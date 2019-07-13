Мужская сборная России по водному поло не вышла в финал Универсиады в Неаполе

Мужская сборная России по водному поло в полуфинале Универсиады в Неаполе проиграла команде Италии со счётом 6:14 (1:4, 2:3, 0:3, 3:4).
Соперник российской сборной в матче за третье место, который пройдёт 14 июля, определится позже. В другой полуфинальной встрече сыграют США и Венгрия.
В группе А Россия заняла второе место, одержав три победы и потерпев одно поражение.
Напомним, на Универсиаде 2017 года российские ватерполисты завоевали серебро.
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля. Сейчас в активе сборной России 68 наград — 15 золотых, 22 серебряные и 31 бронзовая. В медальном зачёте российская команда занимает четвёртое место.
Ранее на Универсиаде россияне Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев одержали победу в стрельбе из классического лука в командных соревнованиях.
- 13 июля 2019
-
15:58
-
15:23
-
14:48
-
14:31
-
13:30
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
10:13
-
09:54
-
09:17
-
00:56
-
00:01
- 12 июля 2019
-
23:24
-
23:05
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:09
-
18:10
-
17:26
-
15:34
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:51
-
12:12
-
11:43
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:51