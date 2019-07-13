Мужская сборная России по водному поло не вышла в финал Универсиады в Неаполе

Мужская сборная России по водному поло в полуфинале Универсиады в Неаполе проиграла команде Италии со счётом 6:14 (1:4, 2:3, 0:3, 3:4).

Соперник российской сборной в матче за третье место, который пройдёт 14 июля, определится позже. В другой полуфинальной встрече сыграют США и Венгрия.

В группе А Россия заняла второе место, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Напомним, на Универсиаде 2017 года российские ватерполисты завоевали серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля. Сейчас в активе сборной России 68 наград — 15 золотых, 22 серебряные и 31 бронзовая. В медальном зачёте российская команда занимает четвёртое место.

Ранее на Универсиаде россияне Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев одержали победу в стрельбе из классического лука в командных соревнованиях.