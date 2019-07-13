Российские регбисты уступили Испании в матче отборочного турнира ОИ-2020
Мужская сборная России по регби-7 в матче группового этапа квалификации Олимпийских игр 2020 года проиграла испанцам со счётом 0:47. Игра прошла в Коломье (Франция).
Сегодня, 13 июля, российская команда сыграет с Ирландией и Украиной.
В Коломье выступают 12 европейских сборных, которые разделены на три группы. В группе А оказались Франция, Португалия, Италия и Венгрия. В группу С попали команды Англии, Германии, Грузии и Литвы.
В четвертьфинал пройдут по две сборные из каждой группы, а также две лучшие команды среди тех, которые заняли третьи места.
Ранее стартовал европейский отбор у женщин. Соревнования проходят в Казани. В первом матче российские регбистки победили команду Швеции со счётом 29:0.
Женская сборная России по регби-7 обыграла Швецию в квалификации ОИ-2020
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