«Художница» Селезнёва завоевала четвёртое золото на Универсиаде — 2019
Россиянка Екатерина Селезнёва одержала победу в упражнении с лентой на соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде в Неаполе (Италия). В упражнении с булавами Селезнёва стала третьей, победу одержала украинка Ева Мелещук.
Ранее Селезнёва первенствовала в многоборье, а также в отдельных упражнениях — с мячом и обручем. В итоге россиянка завоевала в Неаполе четыре золота и одну бронзу.
Летняя Универсиада. Художественная гимнастика. Неаполь, Италия
Лента
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,450.
2. Алессия Руссо (Италия) – 18,700.
3. Ева Мелещук (Украина) – 18,700.
Булавы
1. Ева Мелещук (Украина) – 21,050.
2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 20,200.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,000.
Селезнёва выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем на Универсиаде-2019
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