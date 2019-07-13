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«Художница» Селезнёва завоевала четвёртое золото на Универсиаде — 2019

«Художница» Селезнёва завоевала четвёртое золото на Универсиаде — 2019
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Екатерина Селезнёва одержала победу в упражнении с лентой на соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде в Неаполе (Италия). В упражнении с булавами Селезнёва стала третьей, победу одержала украинка Ева Мелещук.

Ранее Селезнёва первенствовала в многоборье, а также в отдельных упражнениях — с мячом и обручем. В итоге россиянка завоевала в Неаполе четыре золота и одну бронзу.

Летняя Универсиада. Художественная гимнастика. Неаполь, Италия
Лента

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,450.
2. Алессия Руссо (Италия) – 18,700.
3. Ева Мелещук (Украина) – 18,700.

Булавы

1. Ева Мелещук (Украина) – 21,050.
2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 20,200.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,000.

Селезнёва выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем на Универсиаде-2019
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