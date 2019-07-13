«Художница» Селезнёва завоевала четвёртое золото на Универсиаде — 2019

Россиянка Екатерина Селезнёва одержала победу в упражнении с лентой на соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде в Неаполе (Италия). В упражнении с булавами Селезнёва стала третьей, победу одержала украинка Ева Мелещук.

Ранее Селезнёва первенствовала в многоборье, а также в отдельных упражнениях — с мячом и обручем. В итоге россиянка завоевала в Неаполе четыре золота и одну бронзу.

Летняя Универсиада. Художественная гимнастика. Неаполь, Италия

Лента

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,450.

2. Алессия Руссо (Италия) – 18,700.

3. Ева Мелещук (Украина) – 18,700.

Булавы

1. Ева Мелещук (Украина) – 21,050.

2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 20,200.

3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,000.