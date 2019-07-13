Дзюдоист Елбакиев завоевал серебро на этапе Гран-при в Будапеште

Российский дзюдоист Георгий Елбакиев стал серебряным призёром этапа Гран-при в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 73 кг.
В финальной схватке 20-летний россиянин уступил Акилу Гьякову из Косово. Бронзовыми призёрами стали Хикматиллох Тураев из Узбекистана и Телман Валиев из Азербайджана. Россиянин Лечи Эдиев выбыл из борьбы во втором раунде группового этапа.
В женских соревнованиях в весовой категории до 63 кг россиянка Валентина Костенко в третьем раунде группового этапа уступила будущей победительнице японке Масако Дои, Екатерина Валькова выбыла из борьбы во втором раунде. Призёрами стали Кетлейн Куадрош из Бразилии, кубинка Майлин дель Торо Карвахал и китаянка Ян Цзунся.
Накануне россиянин Михаил Пуляев стал бронзовым призёром в весовой категории до 66 кг.
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