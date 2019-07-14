Российские ватерполистки стартовали с победы на ЧМ по водным видам спорта

Женская сборная России переиграла национальную команду Канаду со счётом 18:10 в матче первого тура турнира по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартовал 12 июля в Южной Корее.

Следующими соперницами россиянок будет сборная Кореи. Встреча с хозяйками турнира пройдёт в ночь на вторник и начнётся в 02:30 мск.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.