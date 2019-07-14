У бывшей белорусской биатлонистки Писаревой родилась двойня
Белорусская экс-биатлонистка Надежда Писарева стала мамой. У 31-летней уроженки Кингисеппа родилась двойня.
Напомним, 8 мая 2018 года Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России по биатлону Алексея Шатохина. Пара живёт в пригороде Санкт-Петербурга — Зеленогорске.
30-летняя спортсменка из Ленинградской области в составе сборной Беларуси стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 в женской эстафете 4х6 км, а также приняла участие в двух Олимпийских играх. Надежда не попала в эстафетную четвёрку белорусской команды, которая на Играх-2018 в Пхёнчхане завоевала золотые награды. По окончании сезона-2017/18 Писарева объявила о завершении карьеры.
Запись доступна на странице Писаревой в «Инстаграме».
Белорусская биатлонистка Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России
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