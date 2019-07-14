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Финская биатлонистка Мякяряйнен тренируется во Франции

Финская биатлонистка Мякяряйнен тренируется во Франции
Другие / Биатлон 0

Трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что тренируется в Ла-Бальме (Франция). Там спортсменка встретила олимпийскую чемпионку француженку Мари Дорен-Абер.

«Мой первый тренировочный сбор во Франции. Здесь прекрасно. Приятно встретить старых и новых друзей», – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Мякяряйнен вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия) и Федерико Пеллегрино (Италия).

Мякяряйнен вошла в состав сборной Финляндии по биатлону на сезон-2019/20
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