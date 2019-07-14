Финская биатлонистка Мякяряйнен тренируется во Франции

Трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что тренируется в Ла-Бальме (Франция). Там спортсменка встретила олимпийскую чемпионку француженку Мари Дорен-Абер.
«Мой первый тренировочный сбор во Франции. Здесь прекрасно. Приятно встретить старых и новых друзей», – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Мякяряйнен вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия) и Федерико Пеллегрино (Италия).
- 14 июля 2019
-
11:38
-
11:27
-
10:39
-
10:31
-
09:33
-
06:37
-
00:17
- 13 июля 2019
-
23:11
-
22:43
-
21:34
-
19:53
-
19:28
-
19:06
-
16:50
-
16:32
-
15:58
-
15:23
-
14:48
-
14:31
-
13:30
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
10:13
-
09:54
-
09:17
-
00:56
-
00:01
- 12 июля 2019
-
23:24
-
23:05
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55