Руководителя Тутберидзе и Загитовой не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Генеральному директору школы «Самбо-70», заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

58-летний Лайшев является депутатом Мосгордумы последнего созыва в составе фракции «Моя Москва».

Как сообщает «Р-Спорт», кандидат в депутаты Лайшев вовремя не представил в комиссию необходимые документы. Это фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечёт за собой утрату статуса кандидата в депутаты Московской городской думы.

Напомним, школу «Самбо-70» представляют олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Руководит отделением «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Этери Тутберидзе.