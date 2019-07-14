Руководителя Тутберидзе и Загитовой не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Генеральному директору школы «Самбо-70», заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.
58-летний Лайшев является депутатом Мосгордумы последнего созыва в составе фракции «Моя Москва».
Как сообщает «Р-Спорт», кандидат в депутаты Лайшев вовремя не представил в комиссию необходимые документы. Это фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечёт за собой утрату статуса кандидата в депутаты Московской городской думы.
Напомним, школу «Самбо-70» представляют олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Руководит отделением «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Этери Тутберидзе.
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