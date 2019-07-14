FINA не ведёт допинговых расследований в отношении российских спортсменов

Исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску заявил, что организация не ведёт расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных Московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
«Мы ничего не получили от Всемирного антидопингового агентства. Много месяцев назад у нас было семь или восемь дел, в пяти случаях не было представлено никаких сведений, в оставшихся двух или трёх случаях не было оснований для расследования.
Основная проблема была связана с чемпионатом мира 2015 года в Казани, поскольку турнир проходил, когда московская лаборатория ещё работала. Но российские пловцы в Казани завоевали одну золотую медаль. Какой смысл употреблять допинг и не побеждать? Это выглядит глупо", — цитирует Маркулеску ТАСС.
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