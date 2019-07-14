Российские ватерполисты проиграли Венгрии в матче за третье место на Универсиаде

Мужская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые награды на Универсиаде в Неаполе (Италия). Россияне в матче за третье место уступили команде Венгрии.

Игровое время закончилось со счётом 10:10 (1:3, 4:2, 2:0, 3:5). В серии послематчевых бросков выиграли венгры — 13:12.

Сегодня, 14 июля, в финале Универсиады встретятся сборные США и Италии.

Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) женская сборная России в матче первого тура турнира по водному поло переиграла команду Канады со счётом 18:10. Следующим соперником россиянок будет сборная Кореи. Встреча с хозяйками турнира пройдёт в ночь на вторник и начнётся в 02:30 мск.

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.