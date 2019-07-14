Ромашина и Колесниченко победили в технической программе на ЧМ в Южной Корее

Олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко заняли первое место в соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Россиянки с программой «Фантастический Токио» получили от судей 95,9010 балла. Серебро в активе китаянок Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (94,0072). Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу (92,5847).
Ранее Колесниченко выиграла золото в технической программе соло.
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.
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