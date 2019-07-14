Чемпионка ОИ-2008 Ильченко: в сборной России нет явных лидеров в открытой воде

Олимпийская чемпионка Пекина — 2008 по плаванию Лариса Ильченко поделилась ожиданиями от чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

«Как такового яркого и явного лидера в открытой воде на сегодня не вижу ни в женской, ни в мужской части. Очень сложно выбирать лидера из наших спортсменов. Выиграть чемпионат России — это одно. Когда ребята стартуют в группе из 20 человек — это одни ощущения, все приблизительно знают, кто к чему готов, кто в какой момент ускорится, поэтому все, как мы говорим, «пасут друг друга». Но когда они выходят на абсолютно новые условия старта, где участвуют более 60 человек, среди которых есть совершенно непредсказуемые новички во всех сборных, а конкуренция, как мы знаем, с каждым годом только усиливается, естественно, они испытывают абсолютно другие ощущения.

Сейчас говорить, что у нас есть какой-то неоспоримый лидер, готовый бороться за золото чемпионата мира, не могу. У нас все ребята конкурентоспособны. Абсолютно все. Но лидера, который выигрывал бы все старты, на которого мы возлагали бы надежды, как на сборную России по синхронному плаванию, на данный момент в открытой воде таких спортсменов нет", — цитирует Ильченко News.ru.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля.