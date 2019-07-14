Беляева и Тимошинина стали пятыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧМ

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея). Победу одержали китаянки Лю Вей и Чжан Цзяги. Серебряными призёрами стали Леон Мун Е и Панделела Пам из Малайзии. Бронза досталась американкам Саманте Бромберг и Катрине Янг.
С аналогичными результатами завершилась утром и квалификация в этом виде программы: Беляева и Тимошинина были пятыми, Лю Вей и Чжан Цзяги – первыми.
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Кванджу, Южная Корея
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Лю Вей/Чжан Цзяги (Китай) – 345,24.
2. Леон Мун Е/Панделела Пам (Малайзия) – 312,72.
3. Саманта Бромберг/Катрина Янг (США) – 304,86…
5. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) – 291,30.
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